Бюджетные беспроводные наушники IFROGZ Airtime

Как правило, наушники стоящие менее $ 100 предлагают очень мало функций, но IFROGZ Airtime предлагает достойное предложение. Некоторые из основных характеристик включают 3 часа работы от батареи и дополнительные 12 часов от аккумулятора, Bluetooth 5.0, класс защиты от пота IPX4 и три предустановленных эквалайзера. Подобно большинству настоящих беспроводных наушников, при первом открытии чехла для зарядки бутоны переходят в режим сопряжения.

Изготовленные в основном из недорогого пластика, они имеют приличную и удобную посадку. Они будут справляться с тренировками относительно хорошо, в том числе с интенсивными движениями. Естественно, самой привлекательной вещью в наушниках IFROZ Airtime Truly Wireless является цена - всего $ 60, тогда как сопоставимые модели могут стоить в два раза дороже.