Бюджетные флагманы Redmi K20 и K20 Pro представлены официально

Принадлежащий Xiaomi бренд Redmi представил долгожданные смартфоны Redmi K20 и K20 Pro, которые имеют все шансы стать бестселлерами. Итак, Redmi K20 Pro оснастили 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.

Модель Redmi K20 отличается платформой и зарядкой: Snapdragon 730 и 18 Вт, соответственно. Старшая модель выйдет в Китае уже 1 июня. Версия 6/64 ГБ памяти обойдется в $360, 6/128 ГБ – $375, 8/128 ГБ – $405 и 8/256 ГБ – 435 долларов. Младшая модель будет стоить 290 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти и 305 долларов за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.