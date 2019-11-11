Бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A вышли в России

Компания Xiaomi выпустила в России бюджетные смартфоны Redmi 8 и Redmi 8A, одной из главных особенностей которых является аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Младшая модель с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти оценена в 8990 рублей, а старшая – в 9990 и 11990 рублей за версии на 3/32 ГБ и 4/64 ГБ памяти соответственно.

Напомним, что Redmi 8 получил 6,22-дюймовый экран с разрешением HD+, сдвоенную основную камеру модулями на 12 и 2 Мп, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, процессор Snapdragon 439, сканер отпечатков пальцев на задней панели, отдельный слот для карты памяти и предустановленную MIUI 10 на основе Android 9 Pie.