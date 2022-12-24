Бюджетный Honor X7a показали на рендерах

Сетевые источники раскрыли дизайн и подробные характеристики бюджетного смартфона Honor X7a, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Устройству приписывают наличие тыльной квадрокамеры с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 6,7-дюймового IPS-дисплея с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 60 Гц, восьмиядерной платформы 12-нанометровой 8-ядерной MediaTek Helio G37, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камеры на 8 Мп, бокового дактилоскопического сенсора, аккумулятора ёмкостью 5230 мАч и предустановленной операционной системы Android 12. Масса смартфона составит 196 граммов.