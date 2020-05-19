Бюджетный Huawei Enjoy Z получит 90-герцевый экран

В ассортименте некоторых китайских онлайн-магазинов обнаружились страницы со смартфоном Huawei Enjoy Z, официальная презентация которого состоится только 24 мая. Итак, аппарат получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальную камеру в каплевидном вырезе, тройную основную камеру с модулями разрешением 48, 8 и 2 Мп, а также три версии памяти: 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти. Что до аппаратной платформы, то она не раскрывается, но это может быть Kirin 820 или MediaTek Dimensity 820. Так или иначе, смартфон точно получит поддержку мобильных сетей пятого поколения. Цена Huawei Enjoy Z пока держится в секрете.