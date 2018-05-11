Бюджетный Huawei Y3 (2018) представлен официально

Компания Huawei пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y3 следующего поколения, работающей под управлением операционной системы Android Oreo (Go Edition). Новинку оснастили процессором MediaTek MT6737M, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флэш-памяти, 5-дюймовым дисплеем с разрешением 854:480 пикселей, основной 8 Мп камерой с диафрагмой F/2,0, фронтальной камерой на 2 Мп, адаптерами Wi-Fi 802.11n и Bluetooth v4.0 LE, модемом LTE, аккумулятором на 2280 мАч. Ориентировочная цена устройства составляет 100 долларов.