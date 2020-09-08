Бюджетный Motorola G9 Plus во всей красе

В Интернете появились качественные изображения бюджетного смартфона Moto G9 Plus. Смартфон получил четыре камеры на спине, среди которых основным является 64 МП объектив.

Аппарат оснастили 6,81-дюймовым дисплеем 1080p с круглым отверстием под селфи-камеру, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ расширяемой памяти, Android 10 и огромной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой 30 Вт зарядки. Также, Moto G9 Plus имеет Bluetooth 5.0, VoLTE, Wi-Fi и поддержку двух SIM-карт. Ожидается, что новинка будет продаваться в синем цвете по ориентировочной цене 235 евро.