Бюджетный OPPO A33 получил 90-Гц дисплей

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A33, который оценен в 155 долларов. Новинку оснастили платформой Qualcomm Snapdragon 460, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и довольно неожиданной для этой цены частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 13-Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 10 с фирменной прошивкой ColorOS 7.2. Старт продаж смартфона намечен уже на 29 сентября. Аппарат будет доступен в черной и светло-зеленой расцветках.

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