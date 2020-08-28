Бюджетный OnePlus Clover получит аккумулятор на 6000 мАч

Профильное издание AndroidCentral поделилось подробностями о доступном смартфоне OnePlus Clover, цена которого должна составить 200 долларов. Устройству прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 460, батарею ёмкостью 6000 мАч, 6,52-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1560:720 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, слот для карт памяти microSD, сканер отпечатков пальцев, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт и 3,5-мм разъем для наушников. Дебют смартфона должен состояться этой осенью.