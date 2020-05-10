Бюджетный Redmi 10X может получить квадрокамеру

В базе Google Play Console обнаружились сведения о недорогом смартфоне Redmi 10X, который еще не был представлен официально. Самое интересное в данной утечке, это аппаратная платформа, на которой будет построена грядущая новинка. Речь идет о восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G70 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графическим адаптером ARM Mali-G52 2EEMC2 и сотовым модемом LTE Cat-7 DL / Cat-13 UL. Также сообщается о 4 ГБ оперативной памяти, дисплее с разрешением 2340:1080 пикселей и неназванной диагональю, квадрокамере с модулями разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп, симметричном порте USB Type-C, 3,5-мм разъеме для наушников и предустановленной ОС Android 10. Ориентировочная цена Redmi 10X составляет 200 долларов.