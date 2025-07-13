Бюджетный Redmi 15C получит аккумулятор на 6000 мАч

В сети появились качественные изображения и подробности о характеристиках бюджетного смартфона Redmi 15C, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом с размерами 173:81:8,2 мм и массой 205 граммов, 6,9-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления изображения 120 Гц, каплевидным вырезом для 13-Мп фронтальной камеры, 4 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с 50-Мп главным сенсором, классом энергоэффективности A, ударопрочности A и ремонтопригодности C, автономностью до 77 часов или 15.4 часа работы дисплея, новым дизайном блока камеры и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP64. Смартфон будет стоить 130 или 150 евро за конфигурации с 4/128 ГБ и 4/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.