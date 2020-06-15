Бюджетный Redmi 8A Dual получил версию на 3/64 ГБ памяти

Бренд Redmi выпустил новую версию бюджетного смартфона Redmi 8A Dual, который продавался только в вариантах с 2/32 и 3/32 ГБ оперативной и флеш-памяти. Новая версия предлагает 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти по цене в 118 долларов.

Напомним, что аппарат оснащается 6,22-дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 точек, сдвоенной камерой на 13 и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 439, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, а также предустановленной оболочкой MIUI 11 на основе операционной системы Android 9 Pie.