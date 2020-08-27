Бюджетный Redmi 9C NFC оценен в 9 тысяч рублей

Компания Xiaomi дала старт российским продажам бюджетного смартфона Redmi 9C, который может похвастаться поддержкой NFC. Версия с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти оценена в 9 тысяч рублей, а вариант на 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти стоит 10 тысяч рублей. Покупатель сможет выбрать из черной, синей и оранжевой расцветок.

Новинка оснащается 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, платформой MediaTek Helio G35, батареей ёмкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 10 Вт и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Габариты устройства равны 164,9:77,07:9 мм.
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