Бюджетный Samsung Galaxy A02s вышел в России

Компания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy A02s, который выйдет в Европе только в феврале следующего года. Цена новинки составляет 10 500 рублей за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. В Европе аппарат оценен в 150 евро, что значительно больше российского прайса.

Напомним, что новинку оснастили 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ Infinity-V, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD объёмом до 1 ТБ, восьмиядерной платформой с тактовой частотой 1,8 ГГц, фронтальной камерой разрешением 5-Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A02s
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