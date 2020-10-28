Бюджетный Samsung Galaxy A02s засветился в сети

Недавно в базе ведомства Bluetooth SIG и бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфонах Samsung Galaxy A02 и M02, а сегодня регуляторы FCC и NBTC одобрили выход ультрабюджетной модели Galaxy A02s. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 450 с графикой Adreno 506, 3 ГБ оперативной памяти, сдвоенную тыльную камеру, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и предустановленную операционную систему Android 10 с фирменной прошивкой One UI Core. Аппарат выйдет с модельными обозначениями SM-A025M/DS и SM-A025M с поддержкой двух и одной SIM-карт соответственно. Официальный дебют смартфона ожидается в ноябре этого года.