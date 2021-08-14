Бюджетный Samsung Galaxy A03s получит АКБ на 5000 мАч

Сетевые источники раскрыли подробные характеристики и дизайн доступного смартфона Samsung Galaxy A03s, который еще не был представлен официально. Итак, грядущую новинку оснастят восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35 (копия Helio G35), батарею ёмкостью 5000 мАч, от 3 до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 5 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также тремя расцветками: чёрной, белой и синей. Ориентировочная цена базовой версии составляет 150 евро. Дата презентации пока неизвестна.