Бюджетный Samsung Galaxy A12 показали на рендерах

Один из заслуживающих доверия источников опубликовал на Slashleaks рендеры смартфона Samsung Galaxy A12, главной особенностью которого станет батарея ёмкостью 7000 мАч. Отметим квадратный блок тыльной камеры с тремя модулями, боковой сканер отпечатков пальцев и расположенную в каплевидном вырезе фронтальную камеру.

Смартфон также должен получить восьмиядерную платформу MediaTek Helio P35, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленную ОС Android 10, модуль NFC для бесконтактных платежей, IPS-экран с разрешением HD+, а также четыре расцветки: красную, синюю, белую и чёрную.