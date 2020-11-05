Бюджетный Samsung Galaxy A12 получит модуль NFC

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung с кодовым обозначением SM-A125F, который появится в продаже под названием Galaxy A12. Сообщается, что аппарат получит модуль NFC для бесконтактных платежей, IPS-экран с разрешением HD+, тройную тыльную камеру, 64 ГБ флеш-памяти, фирменную платформу Exynos, а также четыре расцветки: красную, синюю, белую и чёрную. Ориентировочная цена устройства 150 долларов. Напомним, что его предшественник, Galaxy A11 вышел в России в июле этого года и отличался от международной версии как раз наличием поддержки бесконтактных платежей.