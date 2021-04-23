Бюджетный Samsung Galaxy A22 засветился в бенчмарке

Популярный бенчмарка Geekbench в очередной раз раскрыл сведения о еще не представленном официально устройстве. Речь идет о смартфоне Samsung с кодовым наименование SM-A226B. Предполагается, что перед нами доступный Samsung Galaxy A22, который буквально вчера был показан на качественных изображениях. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC2 и модемом 5G, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 11. Также слухи прочат устройству боковой дактилоскопический сенсор и тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A22
Новости:
LG возможно покинет мобильный бизнес

Компания LG рассматривает возможность выхода с рынка мобильных телефонов, но корейский гигант также опро...
Poco M2 Reloaded представлен официально

Как и было обещано, сегодня бренд Poco выпустил в Индии смартфон Poco M2 Reloaded, который отличается от ...
Google Pixel 5a 5G слили в сеть

В слитой информации за прошлый месяц утверждалось, что Google анонсирует Pixel 5a 5G совсем скоро, 11 июн...
Xiaomi подтвердила, что Mi 11 Lite получит процессор Snapdragon 780G

Китайская компания Xiaomi подтвердила, что новый смартфон компании Mi 11 Lite будет поставляться с новым ...
Poco F3 появился в продаже по сниженной цене

Компания Poco объявила о начале продаж смартфона Poco F3, который представляет собой международный вариан...
Обзор STARWIND SMO2004. Мини-печь с конвекциейОбзор STARWIND SMO2004. Мини-печь с конвекцией
Обзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты с Intel gen 11 в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты с Intel gen 11 в Full HD и 4K
Обзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизаторомОбзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизатором
OnePlus Nord N10 5G получает новое обнов...
OnePlus Nord N10 5G получает новое обновСмартфон OnePlus Nord N10 5G получил новое обновление OxygenOS, которое приносит улучшения сети и системы...
Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумулятор...
Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумуляторНа прошлой неделе мы проводили тестирование внешнего аккумулятора AD...
Xiaomi Mi TV Q1 официально представлен...
Xiaomi Mi TV Q1 официально представленКитайский технологический гигант Xiaomi выпустил 75-дюймовый умный телевизор Mi TV Q1. Этот телевизор ст...
Motorola Moto G 5G Plus получил апдейт д...
Motorola Moto G 5G Plus получил апдейт дПосле обновления свежих флагманских устройств, Motorola начала выпуск апдейтов до операционной системы An...
Обзор Logitech Powerplay (943-000110). К...
Обзор Logitech Powerplay (943-000110). КТестируемый сегодня коврик для мышки Logitech G Powerplay не новинка, но несмотря на это, он остается акт...
Складной смартфон Huawei Mate X2 выпустя...
Складной смартфон Huawei Mate X2 выпустяСетевые источники сообщили о том, что складной смартфон Huawei Mate X2 будет официально представлен уже в...
Карта Lexar Professional 1066x SDXC UHS-...
Карта Lexar Professional 1066x SDXC UHS-Lexar представила флэш-карты Professional 1066x SDXC UHS-I серии SILVER. Они разработаны для удовлетворен...
Смартфон Oppo A15 оценен в 10 тысяч рубл...
Смартфон Oppo A15 оценен в 10 тысяч рублКомпания Oppo дала старт российским продажам смартфона Oppo A15, которая относится к бюджетному сегменту....
Спецификации Realme 8 раскрыты генеральн...
Спецификации Realme 8 раскрыты генеральнгенеральный директор Realme India и Europe Мадхав Шет поделился изображением в Twitter. На котором изобра...
PNY анонсировала SSD-накопитель M.2 NVMe...
PNY анонсировала SSD-накопитель M.2 NVMePNY анонсировала новую линейку твердотельных накопителей серии CS1030 Value. Серия представлена в формате...
Представлен компактный ПК-корпус Xigmate...
Представлен компактный ПК-корпус XigmateКомпания Xigmatek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделями Aero 2F и Aero Arctic 2F, которые ...
Первый взгляд на Sony Xperia Compact 202...
Первый взгляд на Sony Xperia Compact 202Последний смартфон Xperia Compact был выпущен в 2018 году. Спустя более 2-х лет, японский производитель S...
Обзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панельюОбзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью
Обзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA ReflexОбзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключениемОбзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключением
Обзор Hisense 100L5F 100Обзор Hisense 100L5F 100" (2020). Настоящий домашний кинотеатр у вас дома.
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor