Бюджетный Samsung Galaxy A22 засветился в бенчмарке

Популярный бенчмарка Geekbench в очередной раз раскрыл сведения о еще не представленном официально устройстве. Речь идет о смартфоне Samsung с кодовым наименование SM-A226B. Предполагается, что перед нами доступный Samsung Galaxy A22, который буквально вчера был показан на качественных изображениях. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC2 и модемом 5G, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 11. Также слухи прочат устройству боковой дактилоскопический сенсор и тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.