Бюджетный Samsung Galaxy F02s получит АКБ на 5000 мАч

Сетевые источники раскрыли некоторые характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy F02s, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают платформу Qualcomm Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовый TFT-дисплей с разрешением HD+, тройную основную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины), аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт и предустановленную операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой One UI. Старт индийских продаж намечен на сегодня по цене в 120 и 138 долларов в зависимости от версии.

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