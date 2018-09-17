Бюджетный Samsung Galaxy J6 Prime показался на фото

Сетевые источники опубликовали качественные живые фото смартфона Samsung Galaxy J6 Prime, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, одной из особенностей устройства станет сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани. Также отметим порт microUSB, 3,5-мм разъем для наушников, сдвоенную основную камеру и раздельные клавиши регулировки громкости.

Напомним, что Samsung Galaxy J6 оснащается фирменной однокристальной системой Samsung Exynos 7870, 5,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1480:720 пикселей, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами с диафрагмой F/1,9, а также 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флеш-памяти.