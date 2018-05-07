Бюджетный Samsung Galaxy J6 получит безрамочный экран

Судя по всему, компания Samsung Electronics готовит к официальному анонсу бюджетный смартфон Galaxy J6. Сведения об устройстве обнаружились в разделе поддержки на официальных сайтах Samsung для Украины и Индии. Ранее аппарат получил сертификацию в Wi-Fi Alliance и Федеральной комиссии по связи США (FCC). О смартфоне известно, что он получит безрамочный экран Infinity Display, процессор Exynos 7870 и 2 ГБ оперативной памяти. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.0 Oreo. Отметим, что ранее Samsung не использовала безрамочный экран в бюджетных смартфонах.