Бюджетный Samsung Galaxy M01 получит АКБ на 4000 мАч

На российском сайте Samsung обнаружилось подробное описание бюджетного смартфона Galaxy M01, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 5,7-дюймовый TFT-дисплей с разрешением HD+ (720:1560 точек), восьмиядерную платформу (скорее всего, Snapdragon 439), 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 13 Мп и 2 Мп, камеру для селфи разрешением 5 Мп, а также батарею ёмкостью 4000 мАч. Дактилоскопический сенсор и модуль NFC смартфону, судя по всему, не достанутся. Габариты устройства равны 147,5:70,9:9,8 мм, а масса – 168 г.

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