Бюджетный Samsung Galaxy M12 получит АКБ на 7000 мАч

Профильное издание 91mobiles поделилось подробностями о смартфоне Samsung Galaxy M12, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью 7000 мАч. Судя по фотографиям, смартфон получит квадратный блок тыльной камеры с четырьмя модулями. При этом на задней панели не видно отверстия сканера отпечатков пальцев. Вероятно, дактилоскоп будет расположен на сбоку. Также отметим вырезы под симметричный порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и решётку динамика. Диагональ дисплея должна составить 6,7 дюйма. Самое интересно, что цена Samsung Galaxy M12 должна составить всего 150 евро. Это более чем в два раза дешевле, чем другой смартфон Samsung с батареей на 7000 мАч –Galaxy M51.

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