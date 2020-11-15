Бюджетный Vivo Y12s получил аккумулятор на 5000 мАч

Компания Vivo представила доступный смартфон Y12S, главной особенностью которого стала аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч. Новинку также оснастили 6,51-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35 с тактовой частотой 2,3 ГГц и графикой PowerVR GE8320, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 8 Мп фронтальной камерой в каплевидном вырезе, сдвоенной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 13 Мп и 2 Мп, а также корпусом толщиной всего 7,41 мм. Дата начала продаж смартфона пока не сообщается.