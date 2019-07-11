Бюджетный чипсет Snapdragon 215 от Qualcomm

Компания Qualcomm анонсировала 215 Mobile Platform, свой последний чипсет для своих SoC серии 2. Новый SoC является последним участником линейки полупроводниковых приборов начального уровня и поставляется с некоторыми из новейших технологий компании.

215 оснащен 64-разрядным четырехъядерным процессором, каждое из которых представляет собой ARM Cortex-A53. Процессорные ядра позволяют новому чипсету обеспечивать производительность процессора на 50% больше, чем у его предшественника. Он также получил более мощный и эффективный графический процессор Adreno 308, и, что более важно, он также поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge.

Тем не менее, 215 также поставляется с интегрированным процессором Qualcomm Hexagon DSP. 215 также может иметь встроенный модем Snapdragon X5 с поддержкой двух VoLTE и LTE Cat4, чтобы повысить скорость передачи данных и скорость загрузки до 150 Мбит/с. Новый чипсет способен поддерживать смартфоны с двумя сенсорными матрицами до 13MP. Ожидается, что 215 начнут появляться в смартфонах начального уровня примерно во второй половине этого года.