Бюджетный флагман Honor Play 4 Pro получит зарядку на 40 Вт

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Honor Play 4 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат топовую восьмиядерную платформу Kirin 990 5G, поддержку мобильных сетей пятого поколения, проводную быструю зарядку мощностью 40 Вт, ИК-датчик, тройную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 40 Мп, сдвоенную фронтальную камеру, IPS-дисплей и боковой сканер отпечатков пальцев. Ориентировочная цена смартфона составляет 420 долларах, что позволяет называть его "бюджетным флагманом" Honor.

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