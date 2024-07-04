Бюджетный флагман Realme GT6 показали на фото

В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии смартфона Realme GT6, официальный релиз которого состоится уже 9 июля. Также сам производитель опубликовал новые изображения грядущей новинки.

По предварительным данным, Realme GT6 получит топовую 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2780:1264 точек, пиковой локальной яркостью 6000 кд/кв.м. и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 8,43 мм и толщиной 206,7 грамма, а также рамкой из аэрокосмического алюминиевого сплава.