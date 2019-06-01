Бюджетный флагман Redmi K20 Pro появился в продаже

Бренд Redmi, принадлежащий Xiaomi, выпустил в продажу доступный флагманский смартфон Redmi K20 Pro. Базовая версия смартфона с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 362 доллара. По словам производителя, стартовая партия объемом в 200 тысяч устройств была полностью распродана за два часа. Для сравнения, первую партию флагмана Xiaomi Mi 9 раскупили за несколько секунд.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.