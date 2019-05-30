Бюджетный флагман Redmi K20 Pro получит версию на 12 ГБ ОЗУ

2019-05-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi K20 Pro; [31]
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о новой версии смартфона Redmi K20 Pro, которая получит 12 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти не сообщается, но он должен составить 256 ГБ или 512 ГБ. Также в сети появилась информация о том, что Redmi готовит к выпуску версию своего флагмана с прозрачной задней крышкой. Скорее всего, речь идет об одной и той же модели.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.

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