Бюджетный флагман Redmi K20 Pro может подорожать для Европы

В сети появилась информация о европейских ценах на только что представленные смартфоны Redmi K20 и K20 Pro, которые могут появиться в международной продаже под названиями Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro. Если верить источнику, базовая версия K20 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 360 евро, что гораздо больше 290 долларов в Китае. Версия со 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 380 евро, а за флагманский K20 Pro в версии 8/256 ГБ попросят 500 евро. Данные цифры уже вполне сравнимы с европейскими ценами Xiaomi Mi9, что может привести к конкуренции между смартфонами китайского производителя и принадлежащего ему бренда. Впрочем, дождемся глобальной премьеры.