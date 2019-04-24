Бюджетный флагман Redmi получит Snapdragon 855 и тройную основную камеру

Один из заслуживающих доверия китайских инсайдеров поделился подробностями о бюджетном флагмане Redmi, который еще не был представлен официально. Итак, новинка получит топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, что было предсказуемо, 6,39-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальную камеру с датчиком разрешением 32 Мп, а также тройную основную камеру с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 13 Мп. Дата официальной презентации и цена смартфона пока не сообщается.