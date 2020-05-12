Бюджетный хит Redmi Note 9 выходит в продажу

Компания Redmi дала старт глобальным продажам потенциального хита Redmi Note 9, который изначально продавался в Малайзии. Отмечается, что в ближайшие дни его можно будет купить в Европе по ориентировочной цене в 200 долларов за версию с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также 250 долларов за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что новинка характеризуется квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и врезанной фронтальной камерой, производительной платформой MediaTek Helio G85, аккумулятором емкостью 5020 мАч, зарядкой на 22,5 Вт в комплекте поставки, модулем NFC, ИК-излучателем, слотом для карт памяти microSD, нанопокрытием, отталкивающим капли воды, и сканером отпечатков пальцев на задней панели.
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