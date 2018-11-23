Бюджетный игровой смартфон Oppo A7 появился в продаже

Компания Oppo выпустила в продажу игровой смартфон Oppo A7, который был анонсирован на прошлой неделе. Новинку оснастили 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 1560:720 пикселей, который занимает 88,3% площади передней панели, процессором Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 4230 мАч, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, а также поддержкой технологии Hyper Boost, которая повышает производительность в 11 играх, среди которых, например, Honor of Kings и PUBG. Цена Oppo A7 составляет 230 долларов.