Бюджетный монитор Thunderobot F23H75 вышел в России

В России стартовали продажи доступного монитора Thunderobot F23H75, который оценен в 11 тысяч рублей. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления изображения 75 Гц, соотношением сторон 16:9, максимальной яркостью 280 нит, 72-процентным охватом цветового пространства NTSC, контрастностью 1000:1 и временем отклика 6 мс, матовым антибликовым покрытием, фильтром синего света для заботы о глазах пользователя, интерфейсом HDMI, портом VGA и металлической подставкой с возможностью регулировки угла наклона монитора.

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