Бюджетный ноутбук HeroBook Pro за $249 с IPS экраном

2020-01-28, Автор - Полина Байзарова; Продукт - HeroBook Pro; [59]
Сегодня рынок ноутбуков пополнился моделью компании Chuwi - HeroBook Pro. Стоит названное устройство всего $249. Аппарат из себя представляет бюджетный и компактный ноутбук с хорошими характеристиками.

HeroBook Pro оснастился 14,1-дюймовым IPS Full HD экраном, клавиатурой, которая занимает всю ширину основного блока, 256-ГБ твердотельным накопителем SSD M.2, 14-нм процессором Intel N4000 (частотой 2,6 ГГц и встроенной графикой UHD Graphics 600), 8 ГБ ОЗУ, 5,75-дюймовым тачпадом с поддержкой управления жестами, портами USB 3.0, USB 2.0, mini HD, 3,5 мм разъемом, слотом для карт microSD и Windows 10. Ко всему прочему, ноутбук может похвалиться работой до 9 часов, 0,3 Мп камерой, поддержкой 5-Гц Wi-Fi подключения. Габариты новинки составляют 332 x 213 x 21,3 мм, а вес – 1,39 кг.


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