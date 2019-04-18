Бюджетный смартфон ASUS ZenFone Live (L2)

Компания ASUS анонсировала новый смартфон начального уровня под названием ZenFone Live (L2).

Аппарат является преемником прошлогоднего ZenFone Live (L1). В соответствии со спецификациями, ZenFone Live (L2) поставляется с 5,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD +. Телефон работает на чипсете Snapdragon 425 SoC, с 2 ГБ оперативной памяти. Что касается хранилища, смартфон оснащен 32 ГБ встроенной памяти. Ее можно дополнительно увеличить до 1 ТБ, добавив карту microSD в отдельный слот. ZenFone Live (L2) оснащен 13-мп сенсором со светодиодной вспышкой с апертурой f / 2.0. Фронтальная камера получила 8-мп. Камеры также включают такие функции, как автоматический режим с ночным HDR и портретом, замедленная съемка и панорама. Смартфон питается от аккумулятора 3000 мАч.