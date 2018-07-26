Бюджетный смартфон Alcatel 1 вышел в России

Компания TCL дала старт российским продажам бюджетного смартфона Alcatel 1, который был показан еще на январской выставке CES 2018. Новинка работает под управлением Android Oreo (Go edition), созданной специально для смартфонов со слабым железом. Аппарат оснастили четырехъядерным процессором MediaTek MT6739 с графикой PowerVR GE8100, 5-дюймовым дисплеем с разрешением 480:960 пикселей и соотношением сторон 18:9, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 2000 мАч, а также поддержкой LTE Cat.4, Wi-Wi и Bluetooth. Аппарат выйдет в версиях с поддержкой одной и двух карт SIM. Рекомендованная розничная цена смартфона в России составляет 4990 рублей.