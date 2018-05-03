Бюджетный смартфон Asus Zenfone Live L1 получил Android Go

Компания Asus представила бюджетный смартфон Zenfone Live L1, главной особенностью которого стала операционная система Android 8.1 Go Edition. Новинку оснастили 5,5-дюймовым HD+-дисплеем с соотношением сторон 18:9, процессором Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти, 13-Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами с поддержкой функции распознавания лиц, аккумулятором на 3000 мАч, слотом для карт памяти и двумя слотами для карт SIM. Ориентировочная цена Zenfone Live L1 составляет 110 долларов.