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Европейская версия OPPO Find X10 Pro Max окажется очень дорогой

Профильное издание YtechB раскрыло подробности о европейских ценах на представленные недавно в Китае флагманские смартфоны OPPO Find X10 и Find X10 Pro Max. Напомним, что в Поднебесной за новинки просят эквивалент 820 долларов и 1015 долларов. Европейская версия обойдется в 1400 евро за вариант с 256 ГБ и 1600 евро за версию с 512 ГБ. Для сравнения, сравнения, прошлогодний Find X9 дебютировал в Старом Свете с 1000 евро.

Что касается топовой модели Find X10 Pro Max, то конфигурация с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти будет стоить 1800 евро против 1300 евро за базовую версию Find X9 Pro. Любопытно, что возросшей цене глобальные версию могут отличаться от китайский более старым процессором MediaTek Dimensity 9500 вместо Dimensity 9600M. Впрочем, реальная разница в производительности между ними несущественна.
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