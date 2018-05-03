Бюджетный смартфон CoolPad Note 6 получил АКБ на 4070 мАч

Состоялся анонс бюджетного смартфона CoolPad Note 6. Девайс получил CoolPad Note 5,5-дюймовый экран с разрешением 1920*1080 пикселей. В основе устройства лежит процессор Qualcomm 435, а объем оперативной памяти составляет 3 Гб. Основная камера имеет в наличии лишь один модуль на 13 Мп, а вот камера для селфи здесь двойная 8+5 Мп. Аккумулятор равен 4070 мА.ч. Предусмотрены два SIM-слота, поддержка карт microSD, порт microUSB 2.0 для зарядки и отдельный вход под наушники. Старт продаж смартфона ожидается к концу этой весны.