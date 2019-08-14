Бюджетный смартфон HTC Wildfire X получил уникальный аксессуар

2019-08-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - HTC Wildfire X; [37]
Компания HTC представила в Индии очередной бюджетный смартфон – Wildfire X. Новинку оснастили 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, чипсетом MediaTek Helio P22, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 128 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 12, 8 (телефото-модуль) и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 3300 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки, а также устройством MyBuddy в комплекте. Он издает громкий сигнал тревоги, отправляет геоданные определенным контактам данные, передает аудио и видео окружающей среды. Также отметим дополнительную гарантию Prime Care на 6 месяцев. Младшая версия оценена в 155 долларов, а старшая – в 195 долларов.


Комментарии и отзывы HTC Wildfire X
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