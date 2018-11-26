Бюджетный смартфон Honor 8C оценен в 12 990 рублей

Компания Huawei поделилась подробностями российского выхода бюджетного смартфона Honor 8C, главной особенностью которого стал аккумулятор на 4000 мАч. Аппарат появится в продаже 3 декабря по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей. Напомним, что новинка оснащается 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720:1520 пикселей) и соотношением сторон 18:9, 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 632, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели, сдвоенной основной камерой на 13+2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп и предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2 Lite. Габариты смартфона равны 158,72:75,94:7,98 мм, а масса – 167 граммам.