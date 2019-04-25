Бюджетный смартфон Honor 8S

Суббренд Huawei Honor представил смартфон Honor 8S в России после утечки информации на прошлой неделе.

Доступный телефон является преемником прошлогоднего смартфона Honor 7S и поставляется c новейшей операционной системой EMUI 9.0 и четырехъядерным чипсетом MediaTek начального уровня, который синхронизируется с частотой 2,0 ГГц. Что касается технических характеристик, Honor 8S имеет 5,71-дюймовый дисплей с разрешением HD+ с небольшим вырезом для селфи камеры. Телефон работает на процессоре MediaTek MT6765 в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти, которые могут быть дополнительно расширены до 512 ГБ путем добавления карты microSD. Стоимость смартфона составляет 8490 рублей.