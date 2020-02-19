Бюджетный смартфон Honor Play 3 с тройной камерой подешевел до $106

Как все могли заметить, многие компании начали снижать цены на свои устройства из-за вспышки китайского коронавируса. Исключением не стал и смартфон Honor Play 3, который упал в цене до $106, вместо начальных $140 за конфигурацию памяти 4/64 ГБ. Гаджет оснащен 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и отверстием для 8 Мп фронтальной камеры, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 710, тройной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, а также синей, красной и чёрной расцветками.