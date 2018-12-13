Бюджетный смартфон Honor Play 8 получит Android 9.0 из коробки

В базе данных китайского регулятора TENAA появились характеристики бюджетного смартфона Honor Play 8, который еще не был представлен официально. Аппарат получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 1560:720 пикселей, восьмиядерный процессор с частотой 2,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, основную камеру на 13 Мп, аккумулятор на 2920 мАч и предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Размеры смартфона равны 156,28:73,5:8,0 мм, а масса – 160 граммам. Пользователи смогут выбирать из четырех расцветок: черной, синей, золотистой и красной.