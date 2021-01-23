Бюджетный смартфон Infinix Hot 10 Play получил АКБ на 6000 мАч

Компания Infinix представила бюджетный смартфон Hot 10 Play, который оценен в 75-85 долларов в зависимости от региона продаж. За эти деньги пользователи получат восьмиядерную платформу MediaTek Helio G25, 2 ГБ оперативной памяти (обещают версию на 4 ГБ), предустановленную операционную систему Android 10 Go Edition с надстройкой XOS 7.0, батарею ёмкостью 6000 мАч, огромный 6,82-дюймовый дисплей с разрешением 1640:720 точек, 32 ГБ флэш-памяти, два слота для SIM-карт, отдельный слот для карт памяти microSD, устаревший порт micro-USB, тыльную камеру разрешением 13 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп в каплевидном вырезе, а также размеры 171,8:78:8,9 мм.