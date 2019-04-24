Бюджетный смартфон Infinix Smart 3 Plus с тройной камерой

Гонконгский суббренд Transsion Holdings Infinix выпустил новый смартфон Infinix Smart 3 Plus.

Телефон является преемником Smart 2 и является самым доступным телефоном на данный момент с тройной камерой. В соответствии со спецификациями Infinix Smart 3 Plus представляет собой 6,2-дюймовый без рамочный дисплей с разрешением HD +. Телефон оснащен четырехъядерным чипсетом Helio A22 начального уровня MediaTek в паре с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, которая расширяется до 256 ГБ благодаря добавлению карты microSD. На задней стороне расположилась тройная камера на 13 мп + 2 мп + датчик низкой освещенности. Аппарат поставляется под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой XOS 5.0. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 3500 мАч.

Для обеспечения безопасности смартфон оснащен датчиком отпечатков пальцев, установленным сзади, и технологией разблокировки лица.