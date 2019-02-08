Компания LG объявила, что помимо флагмана G8 ThinQ на MWC 2019 представит бюджетный смартфон LG K12+.

Новый телефон будет иметь HD+ экран с высоким соотношением сторон 18:9. Учитывая, что DPI составляет 280, диагональ дисплея, будет около 5,8 дюймов. Чипсет MediaTek Helio P22 будет связан с 3 ГБ оперативной памяти, а работать будет на платформе Android 8.1 Oreo. Другими функциями смартфона являются сканер отпечатков пальцев на задней панели и функция разблокировки лица на базе Android, которую сейчас внедряются во многие смартфоны.