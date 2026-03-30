Бюджетный смартфон Lava Bold N2 Pro 4G получит 120-Гц экран

На сайте платформы Flipkart обнаружились качественные изображения и подробные характеристики бюджетного смартфона Lava Bold N2 Pro 4G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения, 12-нанометровой однокристальной системы Unisoc T7250 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем ARM Mali-G57 MP1 (производительность в бенчмарке AnTuTu составляет 240 тысяч баллов), 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 15, батареей ёмкостью 5000 мАч, интерфейсом USB-C, защитой от брызг и пыли по стандарту IP54, а также серой и золотистой расцветками корпуса.